Latvijas Pasts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku izdod pastmarku “Latviešu grāmatai 500”

Par pastmarku izlasi “Pastmarka = vērtszīme. Latvijas Republikas pastmarku kolekcija no 1928. līdz 1945. gadam”: Norādītajā periodā Latvija piedzīvoja nozīmīgas pārmaiņas – no neatkarīgas valsts līdz okupācijai un Otrā pasaules kara notikumiem. Pastmarkas atspoguļo šo vēsturi, ļaujot ieskatīties neatkarības jubilejas izdevumos un okupācijas perioda emisijās. Daudzas no šīm pastmarkām izdotas ierobežotā skaitā, un to saglabātās kopijas ir ļoti vērtīgas.