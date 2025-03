Pētījums izgaismo problēmu – vecāki masveidā algo privātskolotājus bērnu mācībām

Ģimenei mēnesī privātskolotāja pakalpojums visbiežāk izmaksā 51–100 EUR (36 % respondentu). “Salīdzinot ar Rietumeiropas valstīm, šīs izmaksas ir zemākas, taču attiecībā pret vidējiem Latvijas ģimeņu ienākumiem – ievērojamas,” secina pētnieks. Inga Akmentiņa-Smildziņa akcentē: “Tātad pētījums parāda, ka skolēniem izglītības pieejamība Latvijā nav vienāda, tā ir atkarīga no vecāku motivācijas un finansēm. Ja bērnam ir vajadzīgs atbalsts un vecākiem ir motivācija un finansiālie resursi piesaistīt privātskolotāju, tad viņi to dara, sniedzot bērnam maksimālu atbalstu mācībās. Tajā pašā laikā var būt situācijas, kurās bērnam atbalsts mācībās ir ļoti nepieciešams, taču to nespēj sniegt ne skola, ne vecāki, jo vecāki nav ieinteresēti vai viņiem nav finansiālo resursu.” Arī pētījuma dati par ģimeņu vidējiem mēneša ienākumiem apliecina, ka privātskolotāju pakalpojumus Latvijā biežāk izmanto ģimenes ar vidējiem un augstiem ienākumiem, līdzīgi kā tas ir citās Eiropas valstīs, pastiprinot bažas par izglītības nevienlīdzību. Vecāku organizācijas vadītāja norāda arī uz jaunāko Starptautisko matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumu TIMSS, kas par Latvijas skolēniem atklāj: ir pieaudzis to skolēnu īpatsvars, kas sasniedz ļoti augstu kompetenču līmeni, un vienlaikus ir palielinājies to skolēnu īpatsvars, kas nesasniedz pat zemāko kompetenču līmeni.