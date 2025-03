Saslimšana ar E. coli baktēriju: gandrīz visus bērnudārzus, kuros bērni inficējušies, vieno kopīgs ēdinātājs

Savukārt pārtikas tehnoloģe Ilona Dreimane no SIA “Žaks–2” norāda, ka bērns šo slimību var saķert citur un atnest uz bērnudārzu. “No māsas vai no brāļa, veikalā vai vienalga kur. Tas nav teikts, ka tā slimība ir nākusi tieši no konkrētās iestādes ēdināšanas.”