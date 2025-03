"Virsstundu piemaksu samazināšana ir tikai darba devēju interešu lobēšana" - ko ļaudis saka par plānotajiem grozījumiem Darba likumā

"Es atbalstu to, lai darba nedēļa būtu četras dienas, nevis piecas, jo ir ļoti daudz vecāku, kam piektdienās jādomā varianti, kā mazās atvases izņemt no skolas ārā. Pati esmu strādājošā mamma un viena audzina bērnu. Piektdienās man visu laiku jāmeklē varianti, kā mazo bērnu izņemt no skolas. Mācības beidzas 12:00, bet man darbs - 17:00, tāpēc es viennozīmīgi atbalstu," raksta kāda māmiņa.