Dzīvokļu izīrēšana Latvijā: kā sākt, cik var nopelnīt un kādi ir riski?

Savukārt Nataļja Kurčanova, juriste nekustamo īpašumu tiesību jomā, kura pati arī jau vairākus gadus papildienākumus gūst no dzīvokļu izīrēšanas, aicina potenciālos investorus savlaicīgi vērsties pēc juridiska padoma: "Tas ir bizness, un tā tas būtu jāuztver. Pirmkārt, ir rūpīgi jāiepazīstas ar dzīvokļa stāvokli, sākot no zemesgrāmatas statusa un beidzot ar ēkas tehnisko stāvokli. Otrkārt, ir jāparūpējas par savu drošību attiecībā uz īres līgumu, paredzot gan depozīta maksu par dzīvokļa profesionālu tīrīšanu, īrniekiem to atstājot, gan drošības naudu divu īres mēnešmaksu apmērā. Izīrētājs, nododot sava dzīvokļa atslēgas īrniekam, uzņemas lielāku risku nekā īrnieks."