Meitas izmisīgi meklē māti! Pazuda decembrī, bet iesniegumu policija saņēma tikai pēc mēneša

Meita neslēpj – mammai bijušas problēmas ar alkoholu, un viņa reizēm pazudusi uz vairākām dienām, nedēļām. "Viņa ciemojās pie draugiem, nedzīvoja mājās, un, iespējams, stiprie dzērieni bija veids, kā viņa mēģināja aizmirsties no ikdienas," saka Diāna, piebilstot, ka mamma ilgstoši cietusi ne vien no emocionālas, bet arī no fiziskas vardarbības. “Viņš nāca ar varu pie mums uz mājām, biedēja manus bērnus, lai tikai viņu dabūtu atpakaļ,” stāsta meita, runājot par Žannas dzīvesbiedru Pāvelu. “Kad es izsaucu policiju, viņa jau pēc pāris stundām uzrakstīja iesniegumu, ka ir aizgājusi labprātīgi,” Diāna atceras.