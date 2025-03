18 eiro par metro dienā: Latviete atklāj, cik dārga ir dzīvošana Londonā

Ievērojot to, ka, piemēram, Spānijā ielās iziet aktīvisti, kuri protestē pret tūrismu, vainojot to par straujo īres cenu pieaugumu un dzīves dārdzības krīzi, uzdevu jautājumu Kristīnei, vai viņa piekrīt šādam apgalvojumam. Viņa personīgi šim apgalvojumam nepiekrīt, norādot, ka valsts no tūrisma tikai iegūst.