Jelgavā zēns iestieg dubļos: garāmgājēji nav varējuši palīdzēt, izsaukti glābēji, kuri arī gandrīz iestiguši

"Mamma atskrēja ar sausām drēbēm. Viens ugunsdzēsējs bija burtiski līdz kaklam šajos dubļos. Runā, ka zēns iesūkts smiltīs," sacīja viens no aculieciniekiem. Netālu no notikuma vietas žurnālisti sastapa zēna māti. Viņa pastāstīja, ka viņas dēls pavadījis laiku kopā ar divām draudzenēm. Viņš mēģināja šķērsot grāvi vietā, kur grunts šķita cieta, taču viena no viņa kājām iestiga dubļos, un viņš netika ārā. Par laimi, meitenes neapjuka un steidzās pēc palīdzības.