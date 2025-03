Daugavpilī jau 18. reizi notiks džeza festivāls...

Ceturtdien, 20. martā plkst. 18.00 uz koncertu aicina Lietuvas kvintets "Destination” un profesionālais pūtēju orķestris "Daugava" no Daugavpils. Kvinteta "Destination" ir labi pazīstama mūziķu grupa no Panevēžas, kas koncertā izpildīs improvizācijas par tēmām no slavenu komponistu darbiem. Kolektīva sastāvā darbojas Raimundas Januševičius (ģitāra), Igors Švedko (saksofons), Viktoras Labanauskas (kontrabass), Saulius Astrauskas (bungas), Izabelė Visockaitė-Kokare (vokāls).