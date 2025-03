Klimats neatgriezeniski mainās, un Latvijas iedzīvotājus šīs pārmaiņas skars tieši

"Šis aplis mums skaitās liktenīgs, bet tāpēc, ka ledus okeāna sakaršana (un Arktikas reģions uzkarst četras reizes ātrāk nekā planēta vidēji) noved pie tā, ka strauji palēninās cirkulācija no siltajiem reģioniem uz ziemeļu... Ko tas nozīmē? Savādāk sāk kustēties cikloni, arī ziema kļūst citādāka. Tas mūsu dabai ir neierasti. Pēdējos 10 līdz 12 tūkstošus gadu - lūk, kā no mums aizgāja ledājs - te viss vairāk vai mazāk bija stabili. Bija aukstāki, siltāki periodi, bet tas, ka ziema ir ziema, bija it kā obligāti," skaidro Ranks.