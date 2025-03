Cēsu koncertzālē izskanēs Brāmsa un Mālera pēdējā pabeigtā simfonija

"Četras nopietnas dziesmas" kopā ar LNSO diriģenta Andra Pogas vadībā atskaņos arī vācu baritons Ludvigs Mitelhammers (Ludwig Mittelhammer), kurš sastopams kā operu iestudējumos, tā vokāli simfonisku lieldarbu atskaņojumos. Šajā sezonā viņš dzied Vīnes Valsts operā (Papageno), kā arī Belkori ("Mīlas dzēriens"), Albertu ("Verters") un Falki ("Fledermausis") Minhenes Staatstheater am Gärtnerplatz. Mitelhammers sadarbojies ar Parīzes orķestri, Zviedrijas Radio simfonisko orķestri, Spānijas Nacionālo orķestri, Klīvlendas orķestri, Vīnes filharmonijas orķestri un citiem. Uzstājies prestižajā Vigmora zālē, Vīnes Konzerthaus, Pjēra Bulēza zālē, kā arī citviet. Dziedāšanas meistarību papildinājis pie tādiem vokālistiem kā Dītriha Fišera-Dīskava, Brigites Fasbenderes, Annas Mareijas, Edītas Vainsas.



Programmā līdzās likta Gustava Mālera Devītā simfonija, kurā komponists apcer dzīvi un nāvi un atvadās. Rakstot šo simfoniju, Mālers esot uztraucies, ka viņam, tāpat kā Ludvigam van Bēthovenam un vairākiem citiem komponistiem, šī būs pēdējā. Par savām simfonijām komponists teicis: "Tajās esmu ielicis visu, ko esmu piedzīvojis un izcietis. Tā ir poēzija un patiesība skaņās".



"Šī ir ļoti īpaša, saturiski dziļa un ietilpīga programma un priecājos, ka tā izskanēs Cēsu koncertzālē. Skaņdarbi tapuši abu komponistu dzīves nogalē un tos šķir vien 13 gadi. Kaut arī tie pieder katrs savam gadsimtam un estētikai, tomēr šķiet tematiski saderīgi. Brāmss apcer dzīvi un nāvi caur Vecās un Jaunās derības tekstiem, Mālers atskatās uz dzīvi un atvadās – viņa simfonija izskan kā ārkārtīgi krāšņs saulriets, kurā ir arī daudz simbolisma un poēzijas," par koncertprogrammu saka diriģents Andris Poga.



Andris Poga ir Stavangeras simfoniskā orķestra galvenais diriģents. No 2013. līdz 2021. gadam viņš bija Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Patlaban turpina sadarbību ar LNSO kā mākslinieciskais padomnieks. 2024./2025. gada sezonā Andris Poga turpina regulāru sezonas darbu ar LNSO un Stavangeras SO, sniedz koncertus arī ar Francijas Nacionālo orķestri, Ķelnes WDR simfonisko orķestri, NDR Elbas filharmonijas orķestri, Berlīnes Konzerthaus orķestri, Hamburgas SO u.c. Šajā sezonā izgaismojas debijas ar Islandes SO, “Turku filharmoniķiem”, Diseldorfas SO un citiem orķestriem Eiropā un Japānā. Diriģents sadarbojas ar ievērojamiem solistiem, kuru vidū izceļami instrumentālisti Franks Pēters Cimmermanis, Dāvids Frē, Jans Lišeckis un Žans Gijens Kerass, kā arī dziedātāji Džūlija Buloka, Mīna-Līsa Vērela un Alfrēds Volkers.



