Pierobežas iedzīvotājus Liepājas pusē pārbiedē nesaprotams troksnis

Rucava ir ciems Kurzemes dienvidrietumos, Dienvidkurzemes novadā. Rietumos gar Rucavu iet galvenais autoceļš A11, kas savieno Liepāju un Lietuvu. Ciems atrodas 44 kilometrus uz dienvidiem no Liepājas, 8 kilometrus uz austrumiem no Baltijas jūras piekrastes un tikai 4 kilometrus no Lietuvas robežas.