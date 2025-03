Sākas tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes skates

Sešu nedēļu laikā žūrija mēros ceļu uz 42 dažādām skašu norises vietām visā Latvijā, nobraucot aptuveni 5000 kilometru. Žūriju uz skatēm nogādās Svētku atbalstītāja SIXT auto nomas automašīnas. Uzņēmuma SIXT auto nomas vadītājs Baltijā Jānis Putniņš atklāj: “Mēs esam lepni atbalstīt Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, kas vieno tūkstošiem jauno talantu no visas Latvijas. Nodrošinot ne tikai drošu un ērtu transportu žūrijai, bet arī komerctransportu svētku tehniskajai komandai, mēs esam gandarīti, ka varam piedalīties kultūras attīstībā un svētku tradīciju turpināšanā. Braucot ar automašīnām no SIXT svētku organizatori varēs pilnībā koncentrēties uz to, kas patiesi svarīgs – mūzika, deja un kopības sajūta.”