Jaunais Ceļu nodevu likums: kādas pārmaiņas gaidāmas transportlīdzekļu īpašniekiem?

Ceļu nodevu likums paredz, ka no 2030. gada tiks ieviesta ceļu infrastruktūras nodeva, kas transportlīdzekļa īpašniekam jāmaksā par valsts autoceļu infrastruktūras izmantošanu atkarībā no attāluma, kuru tas nobraucis un no transportlīdzekļa veida, nodrošinot principu “lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā” piemērošanu, tādējādi aizstājot līdzšinējo autoceļu lietošanas nodevu par laiku (vinjeti). Likumā noteikts, ka ceļu infrastruktūras nodeva sastāv no šādām maksām - infrastruktūras lietošanas maksas, maksas par satiksmes sastrēgumiem, kā arī maksa par satiksmes radītu gaisa, trokšņa un CO2 emisiju piesārņojumu.