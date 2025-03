Latvijā cilvēki arvien mazāk patērē alkoholu...

“Ja skatāmies uz alkohola patēriņa izmaiņām Latvijā, ņemot vērā nelegālā alkohola apjomu tirgū, pierobežas alkohola tirdzniecības apjomu, akcīzes nodokļa izmaiņas, tad redzam, ka faktiskais tirgū pieejamais alkohola apjoms, piemēram, 2010. un 2015. gadā bija lielāks nekā to parāda oficiālā statistika. Tāpēc runāt par izteikti strauju alkohola patēriņa kāpumu laika posmā no 2010. – 2018. gadam nav korekti. Dati tikai parāda to, ka iepriekš nelegāli pieejamais alkohols, par ko netika maksāti nodokļi, tika legalizēts. Dati rāda, ka kopš 2018. gada alkohola patēriņš samazinās, savukārt 2022. gada kāpums varētu būt saistīts ar sociāli ekonomiskajiem apstākļiem un Covid 19 pandēmijas izraisīto nestabilitāti un pārmaiņām sabiedrības dzīvē. Vienlaikus būtiski ir tas, ka samazinās pārmērīga alkohola lietošana Latvijā”, uzsver Latvijas Alkohola nozares asociācijas (LANA) izpilddirektors Dāvis Vītols.