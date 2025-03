Latvijas formula: Kā likt naudai ripot biznesa virzienā?

Reinis Bērziņš atklāj, ka patlaban aizņēmumu skaits Latvijā ir 2005. gada līmenī – divreiz mazāk nekā 2014. gadā. “Mēs redzam, ka pat vairākus gadus pēc krīzes uzņēmēji joprojām cenšas izvairīties no saistībām. Bankas kopumā strādā labi, bet ir lietas, kas ir uzlabojamas, piemēram, pārāk lielas ir ķīlas prasības. 90 % uzņēmumu bankās ir vismaz divas ķīlas, bet 50 % – četras un vairāk. Tāpat konkurenci banku vidū neveicina pārliekās soda naudas, migrējot no vienas bankas uz cita. Noteikti būtu jādomā arī par to, kā palielināt kreditēšanu reģionos, kur tā notiek pavisam kūtri.”