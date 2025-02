Tiesu izpildītājs: ja radies parāds - slēpties nevajag

Izmaiņas paredz, ka, veicot ieturējumus, parādniekam saglabās darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50% apmērā no minimālās algas un papildus līdzekļus 15% apmērā no minimālās mēneša darba algas par katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu, bet ne vairāk kā 50% kopā. Ja parādnieka darba samaksa un tai pielīdzināmie maksājumi pārsniegs minimālo mēnešalgu, no summas, kas ir lielāka par minimālo algu, ieturēs 30%.