"Zvaigžņu festivāls" Liepājā svinēs pilsētas 400 gadu jubileju ar pieciem izcilu koncertu vakariem

Tas ir austrobrazīliešu duets, kurā viens apgūst jodelēšanu, savukārt otrs pārvalda Brazīlijas ritmu smalkumus. Viņa nāk no Štīrijas laukiem, viņš – no dinamiskās Sanpaulu metropoles. Viņa spēlē klasisko un tautas mūziku, viņš – džezu un šoru, kas ir viens no pirmajiem Brazīlijas populārās mūzikas žanriem. Šis žanrs radies 19. gadsimta beigās Riodežaneiro un apvieno Eiropas deju mūzikas struktūras ar afrobrazīliešu ritmiem, veidojot virtuozu, improvizētu un tehniski sarežģītu stilu.