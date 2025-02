Viļņa–Rīga vilciens ceļā sabojājas divas reizes, bet galamērķi sasniedz

Vilciens, kas no rīta izbraucis no Viļņas, sabojājies Vievē, kas atrodas apmēram 40 kilometrus no Lietuvas galvaspilsētas. To aizstājis rezerves vilciens, kas ieradies no Viļņas, taču tas apstājies Jonavā apledojuša pakāpiena dēļ, jo šādos gadījumos vilciena drošības sistēma neļauj turpināt ceļu. Mašīnists novērsis problēmu, un pēc 20 minūtēm vilciens atsācis braucienu uz Rīgu.