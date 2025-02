"Pakāra suni, jo tas par daudz ēda!" Latvijas tiesu spriedumi atklāj šokējošu nežēlību pret dzīvniekiem

"Būdams alkohola reibumā, vīrietis savas mājas pagalmā ieraudzīja svešu suni un par to saniknojās. Paņēma nelikumīgi glabāto šaujamieroci un šāva sunim, tēmējot labajā sānā. Suns iekaucās un aizskrēja aiz šķūnīša, kur vēlāk tika atrasts miris. Nāve iestājās no noasiņošanas, kas radās aknu un plaušu asinsvadu plīsumu dēļ no izšautās lodes."