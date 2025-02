Rēzeknē sabiedriskā transporta biļetes ir kļuvušas dārgākas

Lielākie ieņēmumi budžetā ir no iedzīvotāju ienākuma nodokļa - 19,8 miljoni eiro jeb 38% no budžeta, kā arī no valsts piešķirtajiem līdzekļiem un pašvaldību izlīdzināšanas fonda, kas veido 26 miljonus eiro jeb 33% no budžeta.