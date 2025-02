Dāvanu maiņas skapji Latvijā: uzzini, kas tajos ievietots visbiežāk

Ja pērn katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs atzina, ka nelietderīgas un sev nepiemērotas dāvanas Ziemassvētkos saņem bieži, šogad tā atbildējuši vēl vairāk respondentu – 14 %. Vienlaikus mazāk kļuvis to, kuri atzīst, ka šādu situāciju piedzīvo reti, – 30 % šogad salīdzinājumā ar 36 % pērn. Kā liecina aptaujas dati, nelietderīgas dāvanas visbiežāk mēdz saņemt biroja, pakalpojumu jomas un tirdzniecības darbinieki (60%). Lai veicinātu atbildīgu dāvanu iegādi un ilgtspējīgu svētku svinēšanu, iedzīvotāji tika aicināti sev nelietderīgās dāvanas nodot kādā no trim “Dāvanu maiņas skapjiem”, kas no 18. decembra līdz 13. janvārim atradās IC “AKROPOLE Alfa” (Rīgā), TC “Šokolāde” (Siguldā) un TC “Rietumu centrs” (Liepājā).