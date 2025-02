Bezmaksas braucieni un atlaides - kas mainīsies 2025. gadā?

Daudzbērnu ģimeņu locekļiem un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga, bet 24 gadu vecumu nesasniegusi persona ar I vai II invaliditātes grupu, uzrādot apliecību "Goda ģimene" vilcienos un reģionālajos autobusos, nodrošina atlaides 50% apmērā no vienreizējā braukšanas biļetes pilnas cenas un 40% no braukšanas biļetes vērtības. Turklāt personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga, bet 24 gadu vecumu nesasniegusi persona ar I vai II invaliditātes grupu, ja tās apmeklē pamata un vidējās izglītības iestādes, saņem braukšanas atvieglojumus 90% apmērā no biļetes pilnas cenas. Savukārt 4. maijā, 11. un 18. novembrī norādītā pilsoņu grupa var braukt ar vilcienu vai reģionālajos autobusos bez maksas.