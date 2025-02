Priekulē aizturēti automašīnu apzadzēji...

15. janvārī Valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē notikusi zādzība no vairākiem transportlīdzekļiem. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess un noskaidrots, ka naktī no 14. uz 15. janvāri Priekulē iekļūts vismaz piecos neaizslēgtos transportlīdzekļos, no kuriem lielākoties arī nozagtas dažādas gan sadzīviskas mantas, gan nauda.

Tajā pašā dienā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas aizturēja divas personas aizdomās par zādzību izdarīšanu. Likumsargi veica kratīšanu divos transportlīdzekļos un divos īpašumos, atgūstot lielāko daļu no nozagtajām mantām.