Azartspēļu nozares ieņēmumi pērn auguši par 3,7% līdz 300 miljoniem eiro

Visvairāk ieņēmumu 2024.gadā azartspēļu kompānijas guvušas no interaktīvajām azartspēlēm - 153,911 miljonus eiro, kas ir par 12,5% vairāk nekā 2023. gadā. Tostarp ieņēmumi no kazino spēles auguši par 12,1%, sasniedzot 131,385 miljonus eiro, ieņēmumi no totalizatora palielinājušies par 14,7%, sasniedzot 20,048 miljonus eiro, bet ieņēmumi no kāršu spēlēm kāpuši par 17,5% - līdz 2,478 miljoniem eiro.