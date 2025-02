Džoisa Didonato: operas dīva pirms Rīgas koncerta atklāj savus noslēpumus

“Vairāk par visu mīlu šo klusuma mirkli pirms koncerta. Es spēlēju mūziku pati sev. Neraizējoties, vai kāds to dzirdēs. Jo man ir nepieciešams iemēģināt zāles akustiku, pārbaudīt, cik uzskaņota esmu pati. Tukšā telpā pirms koncerta vienmēr ir ietverts tik daudz dzīvības, tik daudz slepenu vibrāciju. Neticēsiet, bet tad, kad koncerts ir beidzies un zāle ir pilnīgi tukša, es bieži eju atvadīties no skatuves, un tad sajūtu vien nāvīgu klusumu. Brīnuma priekšnojauta, gaidīšana un ticība mīt manā dzīvē kopš bērnības, kopš baznīcas kora dziedājumiem, tiem pašiem korāļiem, kuri caurstrāvoja visas manas svētdienas un svētkus. Bez šīs bērnišķās ticības nevar kāpt uz skatuves un dziedāt to mūziku, ko es tik ļoti mīlu. Tas izjauks vai pat saraus kādu svarīgu saikni ar augstākajiem spēkiem. No tā es baidos, un to es negribu.”