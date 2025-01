Jaunā kārtība “soda par veciem grēkiem”: audzēkņiem ir tiesības laicīgi zināt par stipendiju izmaiņām

Audzēkņiem ir tiesības savlaicīgi zināt par izmaiņām stipendiju piešķiršanas kārtībā. Tiesībsarga ieskatā likumdevējam vajadzēja noteikt pārejas periodu, proti, ka jaunās sistēmas vērtēšanai pakļauj periodu no 2025. gada 1. janvāra. Līdz ar to 2025. gada pirmā pusgada sekmes ietekmētu 2025. gada otra pusgada stipendiju, nevis kā to šobrīd nosaka jaunā kārtība – ka pēc būtības 2024. gada otrā pusgada sekmes nosaka 2025. gada pirmā pusgada stipendiju. Atbilstoši tiesu praksei, cilvēkiem nav pienākuma sekot līdzi tam, vai likumdevējs kaut kad nākotnē plāno kādas izmaiņas tiesiskajā regulējumā. Ja vien valsts nav nodrošinājusi kādu īpašu, visaptverošu informācijas kampaņu, kas pienācīgi to izskaidro sabiedrībai.