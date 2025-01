Kad mammas "zārka nauda" kļūst neaizsniedzama: sāpīgs stāsts un vērtīgas mācības, kas jāzina ikvienam

Tāpat Krops uzsver, ka mantojuma kārtība aizsargā visu tuvinieku tiesības: "Miršanas gadījumā nauda ir pieejama mantiniekiem, kuri to varēs saņemt saskaņā ar tiesību aktiem – mantojuma lietas ietvaros. Tas nodrošina, ka manta tiek sadalīta godīgi, nevis vienai personai slepeni izņemot līdzekļus no konta. Arī tuviniekiem ir tiesības uz mantojumu un gana bieži saskaramies ar situāciju, kad viens no bērniem ir darbojies ap aizgājēja kontu tā, ka pārējiem bērniem radies jautājums par godaprātu. Tāpēc arī miršanas gadījumā nauda ir pieejama mantiniekiem, kuri to varēs saņemt saskaņā ar tiesību aktiem – mantojuma lietas ietvaros."