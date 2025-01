Finanšu krāpnieku galvenais “darbarīks” – emocionālā manipulēšana

Manipulējot ar emocijām, krāpnieki nereti uzdodas par citām personām, piemēram, policijas darbiniekiem, banku pārstāvjiem vai citu valsts institūciju darbiniekiem un izdomā dažādus scenārijus, lai iegūtu no upura sensitīvu informāciju vai liktu tam veikt konkrētas darbības. Bieži vien šāda saziņa notiek telefoniski, krāpnieks uzreiz rada iespaidu, ka ir apdraudējums, kuru nepieciešams novērst, un ka tieši krāpnieks ar to var palīdzēt. Tiek uzdoti dažādi jautājumi, kas ir vispārēji, piemēram, vai norēķinu karte ir pieejama, kādas darbības veiktas pēdējā laikā, vai ir saņemti kādi e-pasti ar saitēm, kas ir atvērtas, tādā veidā it kā palīdzot saprast, kā šis izdomātais apdraudējums varēja iestāties. Šo jautājumu mērķis ir normalizēt dažādu jautājumu uzdošanu un panākt, lai upuris sadarbojas. Nereti tiek izmantoti dažādi sarežģīti jēdzieni, kas rada upurim sajūtu, ka persona, kas ar viņu ir sazinājusies, ir kompetenta, zinoša un patiešām pārstāv norādīto organizāciju. Arī šādos krāpniecības gadījumos noziedznieki veic savus sagatavošanās darbus un izpēta potenciālos upurus, piemēram, veicot personu meklēšanu publiskā vidē pēc telefona numura vai citas pieejamās informācijas. Tas šādus uzbrukumus padara īpaši bīstamus – nekādas antivīrusu programmas to nespēs atpazīt, jo visbiežāk viltus saites netiek veidotas, krāpniekiem nepieciešamo informāciju upuris nodod telefoniskā saziņā.