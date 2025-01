VIDEO: policija meklē bērnu, kurš ar velosipēdu uzbrauca stāvošam auto un notikuma vietu pameta

Zvērināts advokāts Jānis Berovskis aicina Andu nepadoties, bet gan panākt taisnību tiesā un pārsūdzēt policijas lēmumu. Viņš uzsver, ka "administratīvās atbildības likuma 11. pants paredz personas atbrīvošanu no administratīvās atbildības, ja personas izdarītais administratīvais pārkāpums konkrētajos apstākļos nav radījis tādu apdraudējumu tiesiski aizsargātajām interesēm, lai par to piemērotu sodu (maznozīmīgs pārkāpums), amatpersona var neuzsākt administatīvā pārkāpuma procesu. Bet, ja tas ir uzsākts, amatpersona, augstāka amatpersona vai tiesa, ja to atzīst par lietderīgu, izsaka personai aizrādījumu."