Čakša: IKVD ir jāizvērtē, kurās Latvijas vietās ir vislielākās problēmas ar mācību materiāliem

Šogad vienam skolēnam plānots atvēlēt par 30% lielāku finansējumu nekā pērn - no 28,3 eiro tas pieaudzis līdz 35,2 eiro. Izdevniecības "Skolas vārds" vadītāja Violeta Brenčeva šādu pieaugumu gan vērtēja kā ierēdņu un izglītības politikas veidotāju atrautību no realitātes. Par to varot iegādāties, piemēram, vienu darba burtnīcu vienā mācību priekšmetā.