VIDEO: policija bloķē Liepājas šoseju bēgoša BMW apturēšanai

Rīgas reģiona pārvaldes kolēģi apstājās uz nobrauktuves no autoceļa A9 uz meža ceļu uz Mežsarmām pirms upes Vecslampe. Rezultātā bēgošais transportlīdzekļa vadītājs apturēts, izbraucot no meža apvidus ceļa. Aizturēšana notika sadarbībā ar citām Valsts policijas norīkojumā esošām patruļām no Jūrmalas un Dobeles.