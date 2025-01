Norvēģijas Lofotu salās avarējušā tūristu autobusā Latvijas valstspiederīgo nebija, paziņo Ārlietu ministrija. Iespējams, autobuss bija Latvijā īrēts

Norvēģijas sabiedriskā raidorganizācija NRK vēstīja, ka svētdienas rītā Norvēģijas ziemeļos Lofotu salu arhipelāgā no ceļa nobrauca tūristu autobuss no Latvijas ar 27 pasažieriem, no kuriem seši nogādāti slimnīcā ar vieglām traumām.