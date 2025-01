VVD no Babītes ezera izceļ nelegālus tīklus 2 km garumā – izglābts liels apjoms zivju un septiņas pīles

Saņemot informāciju no iedzīvotājiem par vairākiem izvietotiem tīkliem Babītes ezerā, 8. janvāra vakarā, VVD inspektori operatīvi devās uz Babītes ezeru, kur ezerā konstatētas 5 rindas ar kopā sasietiem 22 tīkliem, kuru kopējais garums sastādījis ~1,5 līdz 2,0 km. No tīkliem atbrīvotas un palaistas atpakaļ ezerā vairākas zivis, ar kopējo svaru ~ 110-130 kg, to starpā līņi, brekši, karūsas, ruduļi, asari, līdakas, kā arī vēži. Kā arī, no tīkliem atbrīvotas 7 pīles.