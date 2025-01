Saeima pieņem grozījumus alkohola patēriņa mazināšanai sabiedrībā, mainīs tā tirdzniecības laika ierobežojumus

Ar grozījumiem ierobežots laiks, kurā mazumtirdzniecībā, tostarp tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs, varēs iegādāties alkoholiskos dzērienus. No pirmdienas līdz sestdienai alkoholu varēs iegādāties no pulksten 10.00 līdz 20.00, bet svētdienās – no pulksten 10.00 līdz 18.00. Šie grozījumi stāsies spēkā 1. augustā.