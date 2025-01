Gada gļotsēne 2025 — režģa gļotsēne "Hemitrichia serpula"

Šīs sugas nosaukums labi raksturo tās formu, — tā atgādina neregulāru klājenisku tīklu jeb režģi, kas sastāv no sīkām “caurulītēm”. Režģa gļotsēne atšķiras no vairuma citu gļotsēņu, jo gan pusšķidrā plazmodija, gan briestoša augļķermeņa stadijā izskatās līdzīgi, joprojām atgādinot stīgojošu plazmodiju. Augļķermeņi var būt ļoti dažāda izmēra, no maziem, dažus milimetrus gariem (tīkla viena “acs” — 0,3–5 mm plata), līdz pat gandrīz plaukstas lieluma eksemplāriem.