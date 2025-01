“Ceļu vajag notīrīt!” Kravas auto vadītāja stāsts par baiso sadursmi ar autobusu

Kā TV3 raidījumam "Degpunktā" stāsta notikuma aculiecinieki un iesaistītie, incidents noticis ap pulksten astoņiem no rīta. Vilnis, kravas auto vadītājs, tajā rītā devās no Sērenes uz Aizkraukli, bet netālu no pilsētas robežas viņš zaudēja kontroli pār savu smago transportlīdzekli. Notika sadursme ar pretējā joslā braucošo “Liepājas autobusu parka” autobusu. “Ieskrējos, lai tiktu kalnā. Redz, kur rezultāts,” TV3 stāsta Vilnis, kritizējot ceļa uzturēšanas darbus: “Ceļu vajag notīrīt un tikai pēc tam bērt sāli virsū.”