Jauniešiem iespēja pieteikties vasaras nometnei ASV

Akadēmija tiks organizēta ASV pilsētā Portlendā, Meinas štatā, kur jaunieši kopā ar vienaudžiem no Igaunijas un Lietuvas nepilnu mēnesi pavadīs universitātes pilsētiņā, lai apgūtu līderības prasmju kursu, piedalītos izaugsmes treniņos, kā arī iepazītu ASV vidi un kultūru. Akadēmijas programma tiek izstrādāta, lai iedvesmotu jaunos līderus, piedāvātu inovatīvu mācību pieredzi, attīstītu jauniešu prasmes un iemaņas problēmu risināšanā, kā arī veicinātu starpkultūru pieredzi un dotu iespēju tikties ar mentoriem no ASV. Programmas noslēgumā tiks organizētas ekskursijas uz ASV lielpilsētām – Ņujorku un Vašingtonu. Nometne norisināsies no 2025. gada 14. jūlija līdz 5. augustam.