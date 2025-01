Kurp aiziet un ko redzēt? Senlatviešu dievības mūsdienās, ziemas rūdīšanas un gadsimta būves: izstāžu ceļvedis

* Vecrīgas mākslas galerijā “Jēkabs” (Jēkaba ielā 26/28) līdz 25. janvārim aplūkojama Jāņa Ziņģīša gleznu izstāde “Rūdīšanās”, kurā eksponētas gan mākslinieka jaunākās gleznas, gan iepriekšējo gadu veikums. Pats mākslinieks stāsta: “2024. gadā es ieguvu jaunu paradumu - rītos peldos piemājas ezerā. Kad esmu prom no mājām, eju aukstā dušā vai atrodu vietu, kur peldēties. 18. novembrī nopeldējos Baltijas jūrā. Esmu sapratis, ka iekāpt aukstā ūdenī nemaz nav tik grūti. Vajag tikai uz īsu brīdi pārstāt domāt par to, kas būs, un vienkārši darīt to, kas jādara. Pēc izkāpšanas no ūdens jūtos tā, it kā manu ķermeni klātu bruņas.