Rīgā sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika, gaidāmas izmaiņas starppilsētu vilcienu kustībā

Līdz ar to, arī Rīgas sabiedriskais transports šodien kursē pēc brīvdienu grafika. Savukārt "Rīgas satiksme" apsaimniekotās autostāvvietas darbosies kā sestdienā. To darba laiks A, B, C un D tarifu zonās būs no plkst.9 līdz 17, bet R zonā - no plkst.6 līdz 24. 30. decembrī, un Vecgada dienā "Rīgas satiksmes" klientu centra Stacijas laukumā 2 darba laiks būs no plkst.10 līdz 18. Pārējie klientu centri būs slēgti.