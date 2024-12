IeM: nepilngadīgo noziedzības samazināšanai svarīga izglītība un uzvedības korekcija

Lai bērnus pasargātu no noziedzīgiem nodarījumiem un atturētu no to izdarīšanas, būtiska nozīme ir preventīviem un izglītības pasākumiem, līdz ar to jāturpina bērnu, to likumisko pārstāvju un sabiedrības izglītošana par ar drošību un atbildību saistītiem jautājumiem, teikts IeM tapušajā "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgiem nodarījumiem" plānā 2025.-2027.gadam.