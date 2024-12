Policija pagājušajā diennaktī reidos pieķērusi 19 dzērājšoferus; seši no tiem paliks bez auto

Tostarp astoņiem transportlīdzekļu vadītājiem alkohola koncentrācija organismā bija no 0,5 līdz vienai promilei, diviem - no vienas līdz 1,5 promilēm, bet deviņi transportlīdzekļu vadītāji pie stūres bija sēdušies stiprā jeb vismaz 1,5 promiļu reibumā. Visvairāk iereibušu autovadītāju bija vecumā grupā no 31 līdz 50 gadiem. Pagājušajā diennaktī visvairāk personu pārbaudītas Rīgas reģionā - 2156.