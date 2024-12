“Biznesmeņi” no hosteļa Lietuvā – uzņēmumus ar nodokļu parādiem pārraksta uz fiktīviem īpašniekiem.

No maija līdz pat novembrim Sigitas Stasiulis kļuvis par īpašnieku vai valdes locekli 12 Latvijas uzņēmumos (SIA "LNI", SIA "DI-VISION", SIA UMDK, SIA "Naturelo", SIA "ogapoga", SIA "Are Būve", SIA "SK Celtnieks", SIA, "CK7", SIA "Ltdautolīzings", SIA "CONTENT", SIA "ONIORS", SIA "RV Group"). Tie darbojas dažādās jomās, ir lielāki un mazāki, bet vienojošais ir tas, ka lielai daļai no tiem ir nodokļu parādi.