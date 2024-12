No nākamā gada kravas auto ar pilnām tvertnēm vairs neielaidīs Latvijā

Pašlaik ES reģistrētie pārvadātāji no Krievijas var izbraukt ar 150 litriem degvielas (plus 50 litri kā pieļaujamā apjoma kļūda), savukārt trešo valstu pārvadātāji - ar pilnu degvielas tvertni līdz pat 1500 litriem. Pastāv risks, ka daļa no šādi likumīgi ievestās degvielas nonāk nelegālās degvielas tirgū, skaidro VID pārstāvji.