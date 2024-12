Prokuratūra atzinīgi novērtē Augstākās tiesas lēmumu Zolitūdes traģēdijas lietā

Valsts apsūdzība ļoti augstu novērtē AT spēju iedziļināties šajā apjomīgajā krimināllietā un savā nolēmumā pamatoti izcelt un norādīt uz to pierādījumu klāstu, kam nav dots izvērtējums ne pirmās, ne apelācijas instances tiesu nolēmumos un kurus valsts apsūdzība ir uzsvērusi visa iepriekšējā tiesvedības procesa gaitā kā tādus, kuriem ir būtiska nozīme to apstākļu konstatēšanā, kas pierāda apsūdzēto personu vainu.