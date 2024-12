Ar "Laimas labdarības namiņu" izdevies piepildīt 1250 bērnu Ziemassvētku sapņus

“Laimas labdarības namiņa komanda no sirds pateicas ikvienam ziedotājam, sadarbības partnerim un atbalstītājam, kas palīdzēja radīt brīnumu arī šogad. Jūsu sirds siltums un atsaucība ļāva mums jau trīspadsmito gadu pēc kārtas dāvāt bērniem ne tikai piepildītus sapņus, bet arī sajūtu, ka viņi nav aizmirsti. Šī iniciatīva ikvienam no mums ir iespēja uzlikt rūķa cepuri un kļūt par cerības un mīlestības vēstnesi tiem, kam Ziemassvētku prieks ir attāls un nepiepildāms sapnis. Pateicoties jums, šī gada svētki daudzās mājās kļuva par īstu Ziemassvētku brīnumu, kas atgādina, ka laime mājo rūpēs vienam par otru. Radītie laimes pilnie mirkļi un bērnu priekā dzirkstošās acis ir vispārākais pierādījums tam, ka pasaules patiesais spēks ir labestība, kas spēj sildīt, neatkarīgi no laikapstākļiem. Tiekamies nākamajā gadā, lai turpinātu radīt brīnumus kopā,” noslēdzot šī gada labdarības iniciatīvu, pauž L. Bagatā.