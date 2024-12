Autovadītāju ievērībai: Rīgā sākusies spēlfilmas “HUMINT” filmēšana; vairākās vietās pilsētā īslaicīgi ierobežos satiksmi

Sestdien, 28. decembrī: Ganību dambja posmā no Ganību dambja Nr. 30 līdz Tvaika ielai un Dambja ielas posmā no Ganību dambja līdz Dambja ielai Nr. 1; Stabu ielas posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Baznīcas ielai un Skolas ielas posmā no Bruņinieku ielas līdz Ģertrūdes ielai; Lāčplēša ielas posmā no Lāčplēša ielas Nr. 59 līdz Lāčplēša ielai Nr. 83 un Ernesta Birznieka - Upīša ielas posmā no Ernesta Birznieka - Upīša ielas Nr. 22 līdz Lāčplēša ielai Nr. 73b; Matīsa ielas posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Vietalvas ielai un Mazās Matīsa ielas posmā no Vietalvas ielas līdz Mazās Matīsa ielai Nr. 4.