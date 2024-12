Eksperts brīdina par viltus internetveikalu aktivizēšanos Ziemassvētku laikā

Viena no pazīmēm, kas var liecināt par viltus internetveikalu, ir neskaidra kontaktinformācija. “Visbiežāk šajos viltus internetveikalos nebūs ziņu par veikala fizisko atrašanās vietu, par juridisko personu, uz kuru tas ir reģistrēts,” skaidro eksperts. Tāpat jāpievērš uzmanība distances līguma saturam – bieži vien tas ir ar gramatiskām kļūdām, neskaidriem formulējumiem vai kopētām frāzēm no dažādām vietnēm. “Tur ir sakopēti kaut kādi teksti no interneta, kas neveido kopīgu jēgpilnu tekstu.”

Eksperts iesaka pirms pirkuma veikšanas rūpīgi izpētīt informāciju par veikalu, tā kontaktinformāciju un distances līgumu. “Vienkārši izlasiet un pamēģiniet saprast, kas tas ir par uzņēmumu, kā jūs ar to kontaktēsieties. Ja sapratīsiet, ka tas nav iespējams, veriet ciet!”