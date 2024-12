Ir iespēja pieteikties bezmaksas digitālo pašapkalpošanās prasmju mācībām  

Savukārt, kā liecina šī gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) rezultāti, tikai 45% Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 74 gadiem piemīt digitālās pamatprasmes. Eiropas digitālās desmitgades mērķis līdz 2030. gadam ir vismaz 80% iedzīvotāju ar digitālajām pamatprasmēm. Līdz ar to veidojas plaisa starp publisko un privāto elektronisko pakalpojumu piedāvājumu un iedzīvotāju prasmēm to izmantot.