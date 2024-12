Rēzeknē diennakts tumšajā laikā plāno slēgt kapsētas

Pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldes vides un ainavu pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina informē, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšanai kapsētās noteikumos paredzēts konkrēts laiks, kad kapsētas apmeklētājiem ir slēgtas. Šāds ierobežojums ieviests, izvērtējot konstatētās problēmsituācijas, jo nereti kapsētās diennakts tumšajā laikā uzturas personas, kuru mērķis nav apmeklēt tuvinieku apbedījuma vietas. Tiek bojātas kapsētas sabiedriskās tualetes, atkritumu konteineri un cits aprīkojums, kā arī tiek zagti ziedi, svečturi un vāzes. Noteikumi paredz kapsētu teritoriju atvēršanu apmeklētājiem no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim no plkst.7 līdz plkst.22, bet no 1. novembra līdz 31. martam - no plkst.8 līdz plkst.18.